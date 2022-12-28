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10:51, 28 декабря 2022Силовые структуры

Двое экс-сотрудников МВД выбили взятку у подозреваемого и попали под следствие

В Новороссийске уволили двоих полицейских, получивших взятку от мужчины и избивших его

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Новороссийске со службы уволили двоих полицейских за совершение преступлений, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По данным канала, в мае фигуранты дежурили на участке. Тогда к ним привезли россиянина, который подозревался в хранении наркотиков. Они решили отпустить мужчину за вознаграждение. Суммарно сотрудники МВД получили взятку в размере 110 тысяч рублей.

Спустя два месяца экс-правоохранители снова встретили подозреваемого и избили его. Мотивы нападения неизвестны.

Ранее стало известно, что в Амурской области экс-начальника управления по борьбе с коррупцией будут судить за взятки.

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Екатерина Власова
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