Чиновники США усомнились в возможности администрации Байдена защитить Тайвань

Politico: чиновники США опасаются, что опоздают с защитой Тайваня от Китая

США планируют нарастить присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе в 2023 году, однако некоторые конгрессмены из Республиканской партии опасаются, что опоздали с наращиванием сил, что может в том числе вылиться в нападение китайских военных на Тайвань. Об этом пишет Politico.

Как заявил конгрессмен Марк Галлахер, — он может занять пост главы нового комитета палаты представителей по противодействию Китаю — обязательства представителей администрации президента Джо Байдена по наращиванию сил в Индо-Тихоокеанском регионе скорее противоречат реальности. С ним соглашается бывший глава аппарата Совета национальной безопасности при администрации Трампа Александр Грей: «[Чтобы противостоять военной угрозе со стороны Китая], потребуется более крупная структура военно-морских сил, чем у нас есть».

Издание подчеркивает, что это только подпитывает сомнения некоторых чиновников в том, что США смогут защитить Тайвань от возможного вторжения Китая. Это, в свою очередь, может спровоцировать разрушительный региональный конфликт, который вынудит Вашингтон либо вмешаться, либо отказаться от своего обещания защищать остров.