Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:40, 28 декабря 2022Мир

Чиновники США усомнились в возможности администрации Байдена защитить Тайвань

Politico: чиновники США опасаются, что опоздают с защитой Тайваня от Китая

Фото: Ann Wang / Reuters

США планируют нарастить присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе в 2023 году, однако некоторые конгрессмены из Республиканской партии опасаются, что опоздали с наращиванием сил, что может в том числе вылиться в нападение китайских военных на Тайвань. Об этом пишет Politico.

Как заявил конгрессмен Марк Галлахер, — он может занять пост главы нового комитета палаты представителей по противодействию Китаю — обязательства представителей администрации президента Джо Байдена по наращиванию сил в Индо-Тихоокеанском регионе скорее противоречат реальности. С ним соглашается бывший глава аппарата Совета национальной безопасности при администрации Трампа Александр Грей: «[Чтобы противостоять военной угрозе со стороны Китая], потребуется более крупная структура военно-морских сил, чем у нас есть».

Издание подчеркивает, что это только подпитывает сомнения некоторых чиновников в том, что США смогут защитить Тайвань от возможного вторжения Китая. Это, в свою очередь, может спровоцировать разрушительный региональный конфликт, который вынудит Вашингтон либо вмешаться, либо отказаться от своего обещания защищать остров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Захарова высказалась о призывах Киева исключить Россию из ООН
Восемь россиян пострадали при столкновении маршрутки с трамваем
Козловский отсудил 682 миллиона рублей у онлайн-кинотеатра
В Эстонии призвали находящихся в стране украинцев учить эстонский
Депутат Европарламента заявил о незаконности конфискации российских активов
Цены на подержанные автомобили в России в 2022 году выросли на треть
Суд огласит приговор устроившему стрельбу в пермском вузе Бекмансурову
Россия задумала отказаться от идеи создания совместного с Китаем самолета
Семьи российских мобилизованных получат квоту на заморозку сперматозоидов
В Москве и области продлили «желтый» уровень погодной опасности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.