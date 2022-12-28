Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:14, 28 декабря 2022Мир

США обвинили опоздании с наращиванием мощи для защиты Тайваня

Politico: США опоздали с наращиванием достаточной мощи для защиты Тайваня от Китая

Фото: Shutterstock

Законодатели-республиканцы скептически относятся к обещаниям руководства США нарастить военную мощь в Индо-Тихоокеанском регионе для защиты Тайваня от вторжения Китая. Об этом пишет Politico.

По мнению конгрессменов, США опоздали с повышением военного присутствия в регионе, так как Пекин обладает достаточно большим военно-морским флотом и авиацией, чтобы дать отпор.

Кроме того, многомиллиардные поставки вооружений Соединенных Штатов на Тайвань задерживаются из-за проблем с цепочками поставок, спровоцированных пандемией и украинским конфликтом.

Ранее в Китае раскритиковали оборонный бюджет США на 2023 год, подписанный американским президентом Джо Байденом. «США должны прекратить использовать Тайвань для сдерживания Китая, прекратить фальсифицировать, искажать принцип одного Китая, а также прекратить двигаться по неверному и опасному пути», — говорится в заявлении официального представителя МИД КНР.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Во Франции пожаловались на нечестный энергетический договор с Германией
ФСБ пресекла деятельность пособников террористов в российском городе
Французам начали выдавать талоны на дрова из-за роста цен
Российские власти обсудят полную отмену «мобильного рабства»
Россиянка посетила непопулярный город Турции и сравнила его с Чикаго
Врач развеял миф о слабоалкогольных напитках
В Госдуме оценили идею о предновогодней выплате семьям с детьми
Россиянам назвали причину отказаться от горячих закусок на новогоднем столе
США обвинили опоздании с наращиванием мощи для защиты Тайваня
Парламент Казахстана рассмотрит отменяющие закон о Елбасы поправки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.