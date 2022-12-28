США обвинили опоздании с наращиванием мощи для защиты Тайваня

Politico: США опоздали с наращиванием достаточной мощи для защиты Тайваня от Китая

Законодатели-республиканцы скептически относятся к обещаниям руководства США нарастить военную мощь в Индо-Тихоокеанском регионе для защиты Тайваня от вторжения Китая. Об этом пишет Politico.

По мнению конгрессменов, США опоздали с повышением военного присутствия в регионе, так как Пекин обладает достаточно большим военно-морским флотом и авиацией, чтобы дать отпор.

Кроме того, многомиллиардные поставки вооружений Соединенных Штатов на Тайвань задерживаются из-за проблем с цепочками поставок, спровоцированных пандемией и украинским конфликтом.

Ранее в Китае раскритиковали оборонный бюджет США на 2023 год, подписанный американским президентом Джо Байденом. «США должны прекратить использовать Тайвань для сдерживания Китая, прекратить фальсифицировать, искажать принцип одного Китая, а также прекратить двигаться по неверному и опасному пути», — говорится в заявлении официального представителя МИД КНР.