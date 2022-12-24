Китай раскритиковал оборонный бюджет США из-за положений о Тайване

Китай раскритиковал оборонный бюджет США на 2023 год из-за положений о Тайване

В Китае раскритиковали оборонный бюджет США на 2023 год, подписанный американским президентом Джо Байденом. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД КНР.

Поводом для недовольства китайских властей стали негативные положения в документе в отношении Тайваня, которые нарушают принцип «одного Китая» (дипломатическое признание позиции Китая о существовании только одного китайского правительства, признание Тайваня частью Китая — прим. «Ленты.ру»). Кроме того, закон противоречит содержанию трех соглашений между Китаем и США, убеждены в КНР.

«США должны прекратить использовать Тайвань для сдерживания Китая, прекратить фальсифицировать, искажать принцип одного Китая, а также прекратить двигаться по неверному и опасному пути», — говорится в заявлении официального представителя МИД КНР.

Акт полностью игнорирует факты, раздувает тему «китайской угрозы» и грубо вмешивается во внутренние дела Китая, что, по мнению политиков, совершенно недопустимо. В ответ на подписание Байденом бюджета китайская сторона заявила о готовности принять решительные меры для надежной защиты своего суверенитета, безопасности и интересов.

23 декабря Байден подписал новый оборонный бюджет страны на 2023 год. Суммарный объем государственных ассигнований составляет 847,3 миллиарда долларов.