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18:56, 23 декабря 2022Мир

Байден подписал новый оборонный бюджет на 2023 год

Президент США Байден сообщил, что подписал оборонный бюджет на 2023 год

Фото: Jemal Countess – Pool via CNP / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден подписал новый оборонный бюджет страны на 2023 год, суммарный объем государственных ассигнований составляет 847,3 миллиарда долларов. Об этом он сообщил в официальном заявлении от Белого дома, опубликованном на сайте пресс-службы.

«Сегодня я подписал закон… об ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год. Он обеспечивает жизненно важные льготы и расширяет доступ к правосудию для военнослужащих и их семей, а также включает в себя инициативы для поддержки обороны страны, иностранных дел и национальной безопасности», — говорится в заявлении.

В законе закреплены меры по исключению России из ряда международных объединений, введению новых рестрикций и санкций против Москвы, а также запрет на обмен информацией о противоракетной обороне между двумя странами.

16 декабря сенат США утвердил оборонный бюджет государства объемом 847,3 миллиарда долларов. Документ получил поддержку 79 из 100 голосов.

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Виктория Кондратьева
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