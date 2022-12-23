Байден подписал новый оборонный бюджет на 2023 год

Президент США Байден сообщил, что подписал оборонный бюджет на 2023 год

Президент США Джо Байден подписал новый оборонный бюджет страны на 2023 год, суммарный объем государственных ассигнований составляет 847,3 миллиарда долларов. Об этом он сообщил в официальном заявлении от Белого дома, опубликованном на сайте пресс-службы.

«Сегодня я подписал закон… об ассигнованиях на национальную оборону на 2023 финансовый год. Он обеспечивает жизненно важные льготы и расширяет доступ к правосудию для военнослужащих и их семей, а также включает в себя инициативы для поддержки обороны страны, иностранных дел и национальной безопасности», — говорится в заявлении.

В законе закреплены меры по исключению России из ряда международных объединений, введению новых рестрикций и санкций против Москвы, а также запрет на обмен информацией о противоракетной обороне между двумя странами.

16 декабря сенат США утвердил оборонный бюджет государства объемом 847,3 миллиарда долларов. Документ получил поддержку 79 из 100 голосов.