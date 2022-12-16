Сенат США утвердил оборонный бюджет США на 2023 год

Сенат США утвердил оборонный бюджет страны на 2023 год объемом 858 миллиардов долларов

Сенат США вслед за палатой представителей утвердил оборонный бюджет страны на 2023 год в размере 858 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters.

Документ, который уже набрал 79 из ста голосов. Он поступит на подпись президента США Джо Байдена.

Отмечается, что десять миллиардов долларов будут выделены на военную помощь Тайваню, 800 миллионов — Украине. Также известно, что еще шесть миллиардов долларов будут направлены на «сдерживание» России в Европе.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков сравнил оборонный бюджет США с рождественской елкой. «Военные бюджеты последних лет стали для американских законодателей рождественской елкой, если употребить англосаксонский термин, то есть на них навешиваются цацки, которые дороги, внимание к которым привлечено у определенных групп законодателей», — заявил он.

