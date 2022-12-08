Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:46, 8 декабря 2022Мир

Рябков сравнил оборонный бюджет США с рождественской елкой

Замглавы МИД Рябков: Россию никто не может исключить из G20
Архивное фото

Архивное фото. Фото: RIA Novosti / Reuters

Оборонные бюджеты, которые принимаются в США в последние годы, можно сравнить с рождественской елкой, на которую навешиваются разного рода «цацки». Об этом, комментируя планы Вашингтона по исключению России из G20, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

«Военные бюджеты последних лет стали для американских законодателей рождественской елкой, если употребить англосаксонский термин, то есть на них навешиваются цацки, которые дороги, внимание к которым привлечено у определенных групп законодателей», — заявил он.

По словам Рябкова, о том, какое отношения деятельность G20 имеет к американскому оборонному бюджету, известно лишь тем, кто занимается навешиванием на документ этих «дополнительных прибамбасов». «Никто Россию из Группы двадцати исключить не может», — заверил замминистра.

Материалы по теме:
«Россия такого не хотела» Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
«Россия такого не хотела»Отношения Москвы с Евросоюзом и НАТО стремительно ухудшаются. Как выйти из этого пике?
26 мая 2022
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет» Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
«Противоречия не удалось устранить за 20 лет»Почему события на Украине оказались неразрешимой проблемой для ООН?
2 декабря 2022
Сами не свои. НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
Сами не свои.НАТО должен был спасти Запад от СССР. Как альянс лишил Европу независимости и шанса договориться с Россией?
31 октября 2022

О том, что США запланировали исключить РФ из G20, стало известно 7 декабря. Эта мера включена в проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год. Документ предполагает усилия Вашингтона по исключению российских служащих не только из G20, но также из Совета по финансовой стабильности, Базельского комитета по банковскому надзору и Международной ассоциации страховых надзоров.

В МИД РФ позже заявили, что в подобных планах США нет ничего нового. Мировое большинство не поддерживает политику по изоляции России, убеждены в министерстве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Кремль оценил сроки окончания СВО словами «это может быть и завтра»
В России запретили суррогатное материнство для иностранцев
В МВД рассказали о хищении 34 миллионов рублей бухгалтером российского детдома
Представлен проект ускорения космических кораблей
Во Франции назвали глупой энергетическую войну с Россией
Рукопашный бой сотрудницы магазина с клиентом в Москве попал на видео
В Кремле отреагировали на заявление ФРГ о законности ударов ВСУ по России
В Кремле высказались о праздновании столетия образования СССР
Тренер сборной России оценил вероятность вызова в команду Кокорина и Дзюбы
В Грузии объяснили нежелание помогать Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.