Рябков сравнил оборонный бюджет США с рождественской елкой

Замглавы МИД Рябков: Россию никто не может исключить из G20

Оборонные бюджеты, которые принимаются в США в последние годы, можно сравнить с рождественской елкой, на которую навешиваются разного рода «цацки». Об этом, комментируя планы Вашингтона по исключению России из G20, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

«Военные бюджеты последних лет стали для американских законодателей рождественской елкой, если употребить англосаксонский термин, то есть на них навешиваются цацки, которые дороги, внимание к которым привлечено у определенных групп законодателей», — заявил он.

По словам Рябкова, о том, какое отношения деятельность G20 имеет к американскому оборонному бюджету, известно лишь тем, кто занимается навешиванием на документ этих «дополнительных прибамбасов». «Никто Россию из Группы двадцати исключить не может», — заверил замминистра.

О том, что США запланировали исключить РФ из G20, стало известно 7 декабря. Эта мера включена в проект оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год. Документ предполагает усилия Вашингтона по исключению российских служащих не только из G20, но также из Совета по финансовой стабильности, Базельского комитета по банковскому надзору и Международной ассоциации страховых надзоров.

В МИД РФ позже заявили, что в подобных планах США нет ничего нового. Мировое большинство не поддерживает политику по изоляции России, убеждены в министерстве.