США захотели исключить Россию из G20

Власти США включили в проект оборонного бюджета меры по исключению России из G20

Власти США начнут добиваться исключения России из некоторых международных организаций, включая G20. Мера включена в проект оборонного бюджета США, который согласован профильными комитетами обеих палат Конгресса. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте американского военного ведомства.

Проект предполагает исключение правительственных российских служащих из G20, Базельского комитета по банковскому надзору, Совета по финансовой стабильности, Международной ассоциации страховых надзоров, а также требует принятия шагов, которые необходимы для продвижения этой политики, следует из текста документа.

Ранее сообщалось, что проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год устанавливает постоянный запрет на обмен данными с Россией по системам противоракетной обороны (ПРО).