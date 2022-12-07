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07:09, 7 декабря 2022Мир

В США установили запрет на обмен данными по системам ПРО с Россией

Оборонный бюджет США установил постоянный запрет на обмен данными с Россией по ПРО

Фото: Gary Cameron / Reuters

Согласованный комитетами по делам ВС Конгресса США проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год устанавливает постоянный запрет на обмен данными с Россией по системам противоракетной обороны (ПРО). Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте министерства обороны США.

Ранее в США согласовали проект оборонного бюджета в размере 858 миллиардов долларов. В частности, не менее 800 миллионов долларов планируется выделить на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности. Это на 500 миллионов долларов больше, чем в бюджетном запросе Белого дома.

Около 6 миллионов США намерены потратить на расходы по сдерживанию России.

Марина Совина
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