Комитеты по делам ВС Конгресса США согласовали проект оборонного бюджета на $858 млрд

Комитеты обеих палат Конгресса США по делам вооруженных сил согласовали проект оборонного бюджета на 2023 финансовый год в размере 858 миллиардов долларов. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте министерства обороны США.

В частности, 800 миллионов долларов планируется выделить на помощь Украине в сфере обеспечения безопасности. Это на 500 миллионов долларов больше, чем в бюджетном запросе Белого дома.

«Наращивание помощи Украине и НАТО​​​. [Проект] расширяет и модифицирует Инициативу помощи Украине в сфере безопасности и утверждает выделение дополнительных 800 миллионов помощи в 2023 финансовом году», — следует из проекта.

Также в оборонном бюджете прописаны расходы на сдерживание России. США намерены потратить на эту цель шесть миллиардов долларов. Кроме того, документ предписывает Вашингтону добиваться исключения РФ из ряда международных организаций, включая G20.