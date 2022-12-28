Фитнес-тренер назвал пять простых привычек для поддержания формы в праздники

Фитнес-тренер Энтони Дж. Юнг посоветовал высыпаться и танцевать для поддержания формы

Чтобы не набрать лишний вес на праздниках, нужно высыпаться и больше гулять, считает фитнес-тренер Энтони Дж. Юнг. Он назвал пять простых привычек для поддержания формы на праздниках.

В первую очередь тренер посоветовал не забывать пить воду. Если такой привычки нет, можно купить умную бутылку, которая будет регулярно напоминать о необходимости сделать глоток.

Юнг также рекомендовал сохранять активность даже во время отдыха. По его словам, необязательно бегать марафоны, достаточно небольшой физической нагрузки. Он рекомендует прыгать со скакалкой, танцевать дома в гостиной и гулять с собакой.

Не менее важно правильно питаться. «Следите за тем, чтобы ваш рацион на 80 процентов состоял из полезной еды: постного мяса, свежих овощей и цельных углеводов», — напомнил тренер. Он добавил, что оставшиеся 20 процентов можно заполнить любимыми лакомствами, но нужно соблюдать умеренность.

В заключение Юнг рассказал о важности сна для стройности. Он сослался на данные американской организации National Sleep Foundation, которая занимается изучением проблем сна, и призвал спать от семи до девяти часов в сутки.

Тренер утешил тех, кто переживает за свою фигуру, и заверил, что несколько лишних печений — не повод испытывать чувство вины и корить себя. Главное, считает он, вовремя вернуться к привычному режиму.

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