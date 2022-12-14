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13:14, 14 декабря 2022Из жизни

Врач назвал пять указывающих на необходимость похудения признаков

Врач-диетолог Майк Бол назвал храп признаком необходимости сбросить вес

Фото: Kelly Sikkema / Unsplash

Храп и высокое артериальное давление указывают на необходимость похудения, считает врач-диетолог Майк Бол. Он назвал пять признаков, свидетельствующих о том, что стоит сбросить вес, в материале для Eat This, Not That!

«Хотя существует множество лекарств, которые можно принимать для лечения высокого артериального давления, одна из самых важных мер по борьбе с ним — это снижение веса», — убежден Бол. По его мнению, о важности похудения говорят и повышенный холестерин в анализах, а также преддиабетное состояние и диабет.

Еще один признак — громкий храп. Врач объяснил, что иногда он появляется из-за апноэ — нарушения дыхания во время сна, которое может развиться на фоне избыточного веса. «Апноэ может сделать сон неспокойным, что приводит к усталости в дневное время, а также повышает риск развития хронических заболеваний, таких как высокое артериальное давление и диабет», — предупредил Бол.

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Пересмотреть свой рацион диетолог посоветовал людям, которые испытывают боль даже от незначительных нагрузок. Он пояснил, что избыточный вес увеличивает нагрузку на кости и суставы, и поэтому возникают неприятные ощущения. «Если у вас возникла боль, которой раньше не было, обсудите ее с врачом. Если вы решите, что причина — лишние килограммы, то стоит от них избавиться», — сказал врач.

Последний признак — трудности и отдышка при ходьбе. Если привычные расстояния стало значительно тяжелее преодолевать, а подниматься по ступенькам и вовсе невозможно, Бол советует взвеситься и понять, не набрали ли вы лишний вес в последнее время.

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Евгения Черкасова
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