Управляющий пермского филиала «Вкусно — и точка» не дал отгул и лишился работы

Главу пермского филиала «Вкусно – и точка» уволили после скандала с сотрудницей

В Перми управляющего филиала «Вкусно — и точка» Сергея Пасека уволили из-за скандала с сотрудницей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

20 апреля девушка попросила руководителя дать ей отпуск из-за потери близкого родственника. В тот день она собиралась на прощание со своим дедушкой, но управляющий был непреклонен. В конце концов он дал ей один отгул — вместо положенных по закону трех, но затем начал звонить сотруднице и требовать ее возвращения на работу.

Девушка рассказала о произошедшем журналистам, после чего компания «Вкусно — и точка» решила выделить ей материальную помощь. Компания провела внутреннюю проверку и отстранила Сергея Пасека от должности. Сейчас сотрудница продолжает работать в сети ресторанов быстрого питания. Отмечается, что коллеги Алены решили ее поддержать и одномоментно написали заявления об увольнении — вернулись ли в итоге на работу они, неизвестно.

Ранее ректора Государственного института русского языка (ГосИРЯ) имени Пушкина Наталью Трухановскую уволили после коррупционного скандала, связанного с тестами мигрантов.