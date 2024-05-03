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05:05, 3 мая 2024Россия

Управляющий пермского филиала «Вкусно — и точка» не дал отгул и лишился работы

Главу пермского филиала «Вкусно – и точка» уволили после скандала с сотрудницей

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Перми управляющего филиала «Вкусно — и точка» Сергея Пасека уволили из-за скандала с сотрудницей. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

20 апреля девушка попросила руководителя дать ей отпуск из-за потери близкого родственника. В тот день она собиралась на прощание со своим дедушкой, но управляющий был непреклонен. В конце концов он дал ей один отгул — вместо положенных по закону трех, но затем начал звонить сотруднице и требовать ее возвращения на работу.

Девушка рассказала о произошедшем журналистам, после чего компания «Вкусно — и точка» решила выделить ей материальную помощь. Компания провела внутреннюю проверку и отстранила Сергея Пасека от должности. Сейчас сотрудница продолжает работать в сети ресторанов быстрого питания. Отмечается, что коллеги Алены решили ее поддержать и одномоментно написали заявления об увольнении — вернулись ли в итоге на работу они, неизвестно.

Ранее ректора Государственного института русского языка (ГосИРЯ) имени Пушкина Наталью Трухановскую уволили после коррупционного скандала, связанного с тестами мигрантов.

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      Юлия Мискевич
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