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05:01, 3 мая 2024Из жизни

Пара занялась сексом на выброшенном в центре города диване

Фото: Dan Meyers / Unsplash

В Великобритании пара занялась сексом посреди лондонской улицы на глазах у прохожих. Об этом сообщает Deadline.

Любовников заметил известный влогер, известный как Каллум За Границей. Он прогуливался по лондонскому району Камден-Таун днем, когда наткнулся на выброшенный на улице Камден-Роуд диван. Именно на нем он обнаружил пару, которая придавалась страсти, не обращая внимания прохожих.

Влогер снял необычную сцену на видео. В ролике видно двигающиеся обнаженные ягодицы мужчины и стоящую рядом пустую бутылку из-под вина. Свои лица любовники спрятали. Проходя мимо, мужчина засмеялся от удивления. «Что такое Великобритания, приятель? Такого не увидишь в Исламабаде... Господи боже!» — подписал он ролик.

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Видео набрало 1600 лайков и больше 55 комментариев. Большинство пользователей шокировало увиденное. Однако жители Лондона отметили, что подобные вещи не редкость в Камден-Таун. В этом районе много клубов и баров, он считается центром притяжения для панков и рокеров.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина напал на своего благодетеля с пистолетом после того, как уличил его в сексе со своей женой. Задержанный получил от пострадавшего участок земли в аренду на льготных условиях.

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      Алиса Дмитриева
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