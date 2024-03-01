Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:26, 1 марта 2024Из жизни

Мужчина выстрелил в благодетеля за секс со своей женой

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде мужчина напал на своего благодетеля с пистолетом после того, как уличил его в сексе со своей женой. Об этом сообщает The Thaiger.

47-летний Бунчу из провинции Лопбури долгое время находился в доверительных отношениях со своим благодетелем, 49-летним мужчиной по имени Танат. Мужчина получил от него в аренду участок земли на льготных условиях, что позволило ему открыть небольшой ресторан в провинции. Бунчу уважал Таната и даже считал его своим старшим братом.

Однако все изменилось полгода назад, когда мужчина внезапно узнал, что жена изменяет ему с Танатом. С тех пор он намеревался расправиться с ним и вынашивал этот план в течение длительного времени.

Материалы по теме:
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022
Убей меня, если сможешь Эти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
Убей меня, если сможешьЭти люди пытались решить свои проблемы с помощью киллеров. Получилось нелепо
2 ноября 2019
Выживший Жена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
ВыжившийЖена его травила, топила и пыталась застрелить. Он уцелел и продолжает ее любить
25 ноября 2018

Бунчу совершил преступление в феврале. Он подкараулил Таната у ресторана и произвел три выстрела из пистолета в его сторону, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле. Благодетель был ранен в спину, но остался жив. Его доставили в больницу, где он находится до сих пор под наблюдением врачей.

Преступника удалось найти и арестовать через несколько часов после произошедшего. Бунчу находился в состоянии алкогольного опьянения и после совершения преступления попал в аварию на дороге, врезавшись в несколько машин, а затем в электрический столб. Он получил травмы и после задержания был госпитализирован.

Бунчу обвинили в покушении на жизнь человека, ношении оружия в общественном месте без разрешения, стрельбе в общественном месте, а также вождении в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сообщалось, что в США женщина избила учительницу, сделавшую выговор ее дочери. По словам властей, преподавательница отчитала девочку за то, что она солгала о своем местонахождении во время уроков.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Алиса Удовик
      Обсудить
      Последние новости

      «Французы не будут умирать за Украину». Париж официально заявил, что не намерен отправлять войска на помощь ВСУ

      В украинском регионе начали выдавать повестки круглосуточно

      Подсчитана разница в ценах на готовое и новое жилье в Москве

      Россиянин шантажировал десятилетнюю школьницу и требовал у нее интимные видео

      Инстасамка решила отменить тур по России

      Названа новая причина задержания осужденного легионера «Спартака» в Дубае

      Над российским регионом сбили пятый за день беспилотник

      Пассажирка самолета внезапно заболела во время полета и не выжила

      Названа цена самой дешевой новостройки в Санкт-Петербурге

      Иностранцы устроили поножовщину на российско-эстонской границе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше