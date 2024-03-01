Мужчина выстрелил в благодетеля за секс со своей женой

В Таиланде мужчина напал на своего благодетеля с пистолетом после того, как уличил его в сексе со своей женой. Об этом сообщает The Thaiger.

47-летний Бунчу из провинции Лопбури долгое время находился в доверительных отношениях со своим благодетелем, 49-летним мужчиной по имени Танат. Мужчина получил от него в аренду участок земли на льготных условиях, что позволило ему открыть небольшой ресторан в провинции. Бунчу уважал Таната и даже считал его своим старшим братом.

Однако все изменилось полгода назад, когда мужчина внезапно узнал, что жена изменяет ему с Танатом. С тех пор он намеревался расправиться с ним и вынашивал этот план в течение длительного времени.

Бунчу совершил преступление в феврале. Он подкараулил Таната у ресторана и произвел три выстрела из пистолета в его сторону, после чего скрылся с места происшествия на автомобиле. Благодетель был ранен в спину, но остался жив. Его доставили в больницу, где он находится до сих пор под наблюдением врачей.

Преступника удалось найти и арестовать через несколько часов после произошедшего. Бунчу находился в состоянии алкогольного опьянения и после совершения преступления попал в аварию на дороге, врезавшись в несколько машин, а затем в электрический столб. Он получил травмы и после задержания был госпитализирован.

Бунчу обвинили в покушении на жизнь человека, ношении оружия в общественном месте без разрешения, стрельбе в общественном месте, а также вождении в состоянии алкогольного опьянения.

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