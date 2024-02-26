Мать проникла в школу и сломала нос учительнице на глазах у перепуганных детей

WSYR-TV: в США мать избила сделавшую выговор ее дочери учительницу

В США женщина избила учительницу, сделавшую выговор ее дочери. Об этом сообщает WSYR-TV.

Дочь 31-летней Линзины Саттон учится в средней школе в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк. По словам властей, одна из учительниц девочки отчитала ее за то, что она солгала о своем местонахождении во время уроков. Чтобы найти ученицу, преподавательница вызвала охрану. Тогда девочка начала угрожать учительнице, заявив, что та будет иметь дело с ее матерью. Сотрудница школы, в свою очередь, передала слова подростка администрации.

На следующий день Саттон проникла в школу, слившись с толпой детей. Она вошла в класс дочери и начала кричать на учительницу на глазах у перепуганных детей. Затем в порыве гнева Саттон несколько раз ударила ее по лицу, в результате чего сломала ей нос. Учительница также получила сотрясение мозга.

Саттон задержали и поместили под стражу. Позже ее освободили под залог до судебного слушания. Пострадавшая получила медицинскую помощь в больнице и в настоящее время находится дома, где продолжает лечение. Как скоро она вернется на работу, остается неизвестным.

Ранее сообщалось, что в Таиланде 15-летнего подростка избили завистливые сверстники, которые объявили его «слишком красивым». Один из юных задир нанес мальчику сильный удар по шее, после чего тот потерял сознание.

