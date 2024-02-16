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10:35, 16 февраля 2024Из жизни

Завистливые сверстники избили «слишком красивого» подростка

The Thaiger: в Таиланде группа подростков избила слишком красивого сверстника

Фото: Tyrone Siu / Reuters

В Таиланде 15-летнего подростка из провинции Удонтхани избили завистливые сверстники, которые объявили его «слишком красивым». Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 11 сентября в районе Бан Дунг. Школьник по имени Муен рассказал, что отправился в парикмахерскую вместе с четырьмя друзьями. По дороге их остановила группа из четырех подростков и вызвала на драку. Когда Муен спросил, в чем причина такой агрессии, противники ответили, что завидуют его красоте. При этом они были вооружены двумя пистолетами.

Подростки начали жестоко избивать Муена, а заступиться его друзья побоялись. В итоге один из юных задир нанес Муену сильный удар по шее, после чего тот потерял сознание. Друзья отвезли его в больницу, где он пришел в себя только через два дня.

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Жители населенного пункта, где произошло нападение, рассказали, что в банду входят подростки в возрасте от 12 до 16 лет, и Муен стал не первым, кто пострадал от их действий. Они призвали полицию принять меры против малолетних преступников.

Ранее сообщалось, что житель Великобритании попал под суд за то, что избил лысого посетителя концерта. Злоумышленник заявил, что ослепительные блики на лысине пострадавшего мешали ему наслаждаться шоу.

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      Никита Савин
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