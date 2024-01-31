Лысеющий мужчина избил посетителя концерта с ослепительной лысиной

Metro: в Великобритании мужчина избил посетителя концерта за его лысину

Лысеющий житель Великобритании попал под суд за то, что избил лысого посетителя концерта. Об этом сообщает Metro.

57-летний Эндрю Ридли набросился на мужчину по имени Марк Стивенс в апреле 2019 года на выступлении рок-группы Monster Truck, которое проходило в городе Бирмингем, графство Уэст-Мидлендс. Ридли заявил, что ослепительные блики на лысине Стивенса мешают ему наслаждаться концертом. Между мужчинами возникла словесная перепалка. Стивенс толкнул Ридли в грудь, а тот в ответ повалил его на пол. Стивенс потерял сознание, а Ридли начал наносить ему удары по лицу и телу.

В результате нападения у Стивенса случилось кровоизлияние в мозг. Теперь он мучается от высокого артериального давления и кратковременной потери памяти и больше не посещает концерты.

В суде Ридли обвинили в умышленном нанесении телесных повреждений, и он признал свою вину. Его приговорили к 15 месяцам лишения свободы с отсрочкой на два года. Ему также назначили 150 часов общественных работ. Кроме того, Ридли должен выплатить компенсацию в размере 150 фунтов стерлингов (17 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Таиланде буддийский монах жестоко избил прихожанина, который якобы был одержим злыми духами. Его действия вызвали многочисленные отрицательные отзывы в соцсетях.

