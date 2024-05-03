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04:40, 3 мая 2024Силовые структуры

Десятки лошадей погибли от голода на конном заводе в российском регионе

«Известия»: около 50 лошадей погибли от голода на конном заводе в Ставрополье

Фото: Amira Karaoud / Reuters

Около 50 лошадей погибли от голода на конном заводе в Ставропольском крае с начала 2024 года. Об этом сообщили «Известия».

По словам зоозащитников, корма для всех животных не хватало. Весной ситуация усугубилась, и о проблеме узнали местные жители.

«Я живу рядом с конюшней — я задыхалась. Видите, у меня голоса нет — так рвало неделю, наверное. Лошади дохлые валялись — вы представляете, дохлятиной как воняло. Они начали разлагаться», — рассказала местная жительница о гибели десятков животных.

После жалоб проживающих рядом с конезаводом людей Россельхознадзор и прокуратура провели проверки. В результате были найдены нарушения, а надзорное ведомство возбудило уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял расследование дела на личный контроль.

Ранее в Приморском крае возбудили уголовное дело против 57-летнего жителя Находки, зарубившего топором собаку на глазах у детей. Сначала полицейские не нашли следов преступления, а подозреваемый начал отрицать причастность. Однако очевидцы опровергли его слова.

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      Евгений Силаев
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