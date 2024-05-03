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04:31, 3 мая 2024Россия

Российский военный в одиночку уничтожил более десяти бойцов ВСУ

Минобороны: гвардии ефрейтор Голобоков в одиночку уничтожил более 10 бойцов ВСУ

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Гвардии ефрейтор Олег Голобоков в одиночку уничтожил более десяти бойцов пулеметного расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ) и помог своей группе выполнить боевую задачу без потерь. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Российский военный получил информацию о нахождении живой силы ВСУ в заброшенном здании на окраине одного из населенных пунктов. Ему удалось преодолеть заминированный участок возле здания, незаметно подобраться к месту размещения украинских военнослужащих и прицельным огнем из гранатомета уничтожил пулеметный расчет противника.

Солдаты ВСУ ожесточенно сопротивлялись, но были выбиты с занимаемых позиций. В ходе боя было уничтожено более 10 бойцов, остальные, оставив позиции, отступили.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российское подразделение под командованием старшины Владимира Бандака обезвредило украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ). Четверых диверсантов удалось ликвидировать, а одного взяли в плен. В ведомстве заявили, что украинцы готовили засаду на пути следования колонны российской бронетехники.

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      Марина Совина
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