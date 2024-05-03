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05:02, 3 мая 2024Россия

В Белгородской области отменили опасность атаки БПЛА

В Белгородской и Воронежской областях отменили опасность атаки беспилотников

Фото: Пресс-служба губернатора Белгородской области / РИА Новости

В Белгородской области отменили опасность атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС по региону.

«РСЧС: Внимание! Отбой опасности БПЛА», — говорится в сообщении ведомства. Также режим опасности атаки БПЛА был отменен в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

2 мая в течение дня российская система противовоздушной обороны несколько раз срабатывала в Белгородской области. Так, первый беспилотник перехватили около 10:30 утра, второй летательный аппарат уничтожили 55 минут спустя. Кроме того, по одному дрону поразили в 14:50 и 15:10.

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      Марина Совина
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