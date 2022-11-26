Названы полезные напитки для холодного времени года

Диетолог Писарева призвала пить куркума-латте и отвар шиповника в холодное время

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, каким напиткам стоит отдать предпочтение в холодное время года. Об этом она сообщила в интервью с RT.

Писарева назвала полезные напитки для холодного времени года и призвала пить куркума-латте и отвар шиповника. Первый напиток готовится на основе куркумы, кардамона, черного перца и растительного молока, что делает его более насыщенным. Отвар шиповника специалист назвала достаточно «мощным антиоксидантом», его также могут пить дети.

«Он содержит минералы, помогающие в профилактике различных заболеваний сердечно-сосудистой системы и артрита, помогает снижать уровень сахара в крови. Отвар шиповника нужно заваривать заранее, обычно на ночь», — подчеркнула она.

Медик также порекомендовала добавлять в напиток на основе травяного чая сублимированные ягоды, что придает ему насыщенный вкус и цвет. Они обладают гораздо большим число полезных веществ, чем замороженные ягоды.

Ранее врач назвала зимнюю альтернативу свежим ягодам. Терапевт, исполнительный директор АНО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание» Светлана Павличенко призвала обратить внимание на замороженные продукты.