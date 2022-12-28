Уролог предупредила об опасности массажа простаты

Уролог Анна Филимонова предупредила, что массаж простаты грозит сепсисом

Массаж предстательной железы является диагностической манипуляцией и не влияет на эрекцию, рассказала уролог Lahta Clinic Анна Филимонова. В беседе с «Лентой.ру» она предупредила, что в некоторых случаях массаж может грозить сепсисом.

Массаж предстательной железы выполняют, когда необходимо собрать секрет предстательной железы на исследование, а не для того, чтобы улучшить потенцию, отметила Филимонова. «В качестве лечебной процедуры массаж предстательной железы делают крайне редко, так как клинически не доказана его высокая эффективность. А научных доказательств, что массаж простаты помогает справляться с эректильной дисфункцией, и вовсе нет», — прокомментировала уролог.

Ранее массаж предстательной железы считался одним из вариантов лечения хронического простатита. Предполагалось, что патология связана с застоем секрета простаты. Сейчас про болезнь мы знаем гораздо больше, и известно, что дело не в застое секрета Анна Филимонова уролог

Филимонова пояснила, что при простатите лечение назначают в соответствии с жалобами пациента: на мочеиспускание, тревожное расстройство, боль, кровь в сперме, неврологические расстройства, спазмы мышц. При этих и других жалобах подбирают терапию а-адреноблокаторами, антидепрессантами, антивоспалительными препаратами. «Как видите, ни в одном из этих пунктов не идет речи о массаже предстательной железы», — уточнила собеседница «Ленты.ру».

Филимонова предупредила, что массаж предстательной железы противопоказан при остром воспалении простаты. Это может привести к образованию полостей с гноем и сепсису, при котором бактерии и токсины попадают в кровь.

Также чрезмерный массаж может стать причиной кровотечения, симптомами которого являются боль и примесь крови в эякуляте. Если мужчина практикует массаж простаты, то во время его выполнения не должно быть больно, заключила уролог.

Ранее уролог Павел Королев развеял популярный миф об импотенции. Он заверил, что простатит не может спровоцировать у мужчин импотенцию.