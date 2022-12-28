В Совфеде предложили лишить имущества Пугачеву и других уехавших звезд

Сенатор Цеков предложил лишить имущества Аллу Пугачеву и других уехавших звезд

Член Совета Федерации от республики Крым Сергей Цеков предложил лишить имущества певицу Аллау Пугачеву, а также других уехавших звезд и граждан. Об этом сообщает News.ru.

Изъятые через суд владения нужно направить участникам специальной военной операции (СВО), считает сенатор. Он отметил, что это послужит уроком для тех, кто решил покинуть Россию.

«Эти либералы и предатели должны лишиться в России всего. Все имущество через суд необходимо конфисковать и пустить на помощь бойцам в зоне СВО», — заявил Цеков.

В ноябре депутат Государственной Думы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Дмитрий Гусев рассказал о планируемых изменениях в сфере культуры и шоу-бизнеса. Депутат поведал, что в Госдуме будет обсуждаться подготовленный законопроект об «отключении от госфинансирования тех деятелей культуры, которые занимают антигосударственную позицию». По его словам, проект будет относиться не только к режиссерам, продюсерам и артистам, но и к государственным служащим.