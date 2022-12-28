Российские власти обсудят полную отмену «мобильного рабства»

РБК: властям предложили разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами

Российские власти обсудят предложение о полной отмене «мобильного рабства» и рассмотрят возможность разрешить переносить номер мобильного телефона между регионами. Об этом пишет РБК.

По данным издания, научно-исследовательский институт Радио (НИИР), подал в Минэкономразвития заявку на организацию эксперимента по переносу номеров телефонов между регионами и создание пилотной зоны с операторами связи «Тинькофф Мобайл» и «СИМ Телеком».

Возможность переходить от одного мобильного оператора к другому с сохранением своего номера телефона существует в России с конца 2013 года и сейчас позволяет переносить номер между операторами, но только работающими в одном и том же регионе.

Как пояснил гендиректор НИИРа Олег Иванов, цель планируемого эксперимента — обеспечить возможность переноса номеров в пределах всей территории России, в первую очередь мобильных, но в будущем принцип могут распространить и на фиксированные или так называемые городские номера.

Иванов объяснил, что сейчас абонент может переходить от одного оператора к другому без смены номера внутри одного региона, но, например, при смене места жительства с одного региона на другой номер приходится менять. «То есть так называемое мобильное рабство сохраняется на региональном уровне. Если перенос номеров между операторами разных регионов можно будет организовать, то и эта проблема будет снята», — добавил он.

Представитель Минэкономразвития сообщил изданию о получении получили заявки НИИРа, она направлена инициатору комментарии. «Минэкономразвития готово повторно рассмотреть предложение при его доработке», — сказал он.

Ранее сообщалось, что тарифы сотовой связи для россиян увеличатся в 2023 году. Операторы уже начали уведомлять своих абонентов о грядущем изменении стоимости услуг в связи с повышением затрат на оборудование.