Российские операторы повысят цены на сотовую связь

«Ведомости»: российские операторы сообщили о повышении цен на сотовую связь в 2023 году

Тарифы сотовой связи для россиян увеличатся в 2023 году. Операторы уже начали уведомлять своих абонентов о грядущем изменении стоимости услуг в связи с повышением затрат на оборудование. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующие заявления абонентов.

В частности, предупреждения о повышении цен получили абоненты «МегаФона». При этом оператор предложил клиенту альтернативный вариант — переход на другой тариф. «Билайн» начал обзванивать клиентов с предложением подключать дополнительные платные услуги, пишет издание.

МТС, в свою очередь, уведомила абонентов о прекращении компенсаций банковских комиссий за пополнение счета. Представитель Tele2 сообщил газете, что изменение стоимости тарифов в большинстве случаев составляет не более 50 рублей в месяц.

Ранее федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала российского оператора связи «МегаФон» виновным в необоснованном повышении цен на услуги связи. Весной компания повысила стоимость услуг на 12 процентов, что не соответствовало уровню инфляции с начала 2022 года. Комиссия ведомства предписала оператору снизить тарифы до обоснованного уровня.