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16:15, 28 декабря 2022Силовые структуры

Пострадавший при стрельбе в пермском вузе отреагировал на приговор Бекмансурову

Пострадавший при стрельбе в пермском вузе заявил, что доволен приговором Бекмансурову

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Получивший девять пулевых ранений в результате нападения на пермский университет Сергей Юматов прокомментировал в беседе с «Лентой.ру» приговор, который суд вынес устроившему стрельбу Тимуру Бекмансурову.

Ранее Пермский краевой суд приговорил бывшего студента Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе, к пожизненному заключению.

«Доволен подобным приговором», — высказался Юматов.

Бекмансурова признали виновным в убийстве шести человек, покушениях на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества. Осужденного обязали выплатить в качестве морального вреда и материального ущерба 18,3 миллиона рублей.

20 сентября 2021 года Бекмансуров вооружился гладкоствольным оружием, пришел на территорию пермского университета и открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, более 20 были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения.

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Екатерина Смирная
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