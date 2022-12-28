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15:54, 28 декабря 2022Силовые структуры

Устроившему стрельбу в пермском вузе Бекмансурову огласили приговор

В Перми суд приговорил устроившего стрельбу в вузе Бекмансурова к пожизненному заключению

Фото: Андрей Никонов / РИА Новости

Пермский краевой суд приговорил бывшего студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в вузе, к пожизненному заключению. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает РИА Новости.

Бекмансурова признали виновным в убийстве шести человек, покушении на убийство, а также в посягательстве на жизнь полицейского и повреждении имущества. Осужденного обязали выплатить в качестве морального вреда и материального ущерба 18,3 миллиона рублей.

20 сентября 2021 года Бекмансуров вооружился гладкоствольным оружием, пришел на территорию Пермского университета и открыл стрельбу. В результате погибли шесть человек, более 20 были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения.

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Прокурор запросил для Бекмансурова пожизненное лишение свободы, так как обвиняемый представляет исключительную опасность для общества. Адвокат попросил при вынесении решения взять во внимание возраст своего подзащитного и инвалидность, полученную при задержании. Также, несмотря на заключение медиков, Бекмансуров не считает себя вменяемым и потребовал повторную экспертизу. Свою вину осужденный признал.

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Илона Палей
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