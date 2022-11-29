Адвокат Бекмансурова попросил суд не назначать его подзащитному пожизненный срок

Адвокат попросил не назначать Бекмансурову пожизненный срок за стрельбу в пермском вузе

Адвокат Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в пермском университете, попросил не назначать подсудимому пожизненный срок, сообщает РИА Новости.

По словам правозащитника Виктора Панькова, суд должен учесть возраст Бекмансурова. Кроме того, юноша много играл в компьютерные игры, которые повлияли на его психику. Адвокат добавил, что фигурант получил инвалидность, так как его ранили при задержании. Уточняется, что Бексмансурову пришлось ампутировать часть левой ноги. В завершении Паньков отметил, что его подзащитный искренне раскаивается и не считает себя вменяемым, несмотря на заключение экспертизы.

Квалификацию преступлений защитник не оспаривал.

Ранее стало известно, что суд огласит приговор Бекмансурову 28 декабря. Представляющий государственное обвинение прокурор просит признать подсудимого виновным в массовом убийстве, покушении на жизнь, посягательстве на жизнь сотрудника внутренних органов и назначить ему максимальное наказание.