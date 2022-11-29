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11:49, 29 ноября 2022Силовые структуры

Просящий о гуманизме за стрельбу в пермском вузе Бекмансуров попал на видео

Устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров просил не приговаривать его к пожизненному
Начало событий в новости Адвокат Бекмансурова попросил суд не назначать его подзащитному пожизненный срок

Бывший студент Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, выступил в суде с последним словом. Видео со слушаний в Пермском краевом суде опубликовал телеканал «360».

На кадрах подсудимый просит суд проявить гуманизм и не приговаривать его к пожизненному заключению. Бекмансуров предложил назначить ему исправительные работы с возможностью заработка. Он также пообещал возместить ущерб потерпевшим, отдавая им свою пенсию по инвалидности.

Подсудимый указал, что полностью признал вину и при назначении наказания просит суд учесть его инвалидность, положительные характеристики с места учебы и жительства, а также активное сотрудничество со следствием.

Ранее 29 ноября сообщалось, что приговор Бекмансурову будет оглашен 28 декабря. Представляющий государственное обвинение прокурор просил признать его виновным в массовом убийстве, покушении на жизнь, посягательстве на жизнь сотрудника внутренних органов и назначить ему максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.

20 сентября 2021 года Бекмансуров, вооружившись гладкоствольным оружием, пришел на территорию пермского университета и открыл стрельбу. В результате погибли 6 человек, более 20 были ранены, еще 37 потерпевших получили различные телесные повреждения.

Любовь Ширижик
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