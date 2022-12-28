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10:44, 28 декабря 2022Наука и техника

Найдены следы обрушения колец Урана на спутник Миранда

The Planetary Science Journal: слой реголита Миранды, вероятно, возник из-за колец Урана

Фото: NASA/JPL-Caltech

Ученые Центра Карла Сагана в Институте SETI в Калифорнии определили вероятное происхождение отложений реголита на Миранде, которые могли возникнуть из-за обрушения части колец Урана на поверхность спутника. Результаты исследования, опубликованные в The Planetary Science Journal, помогут планетологам определить внутреннюю структуру Миранды и понять, существует ли на ней внутренний океан.

Астрономы проанализировали кратеры, чтобы определить толщину поверхностного реголита Миранды. Реголитом называют рыхлый грунт, возникший в результате космического выветривания пород, подвергающихся воздействию ударов метеоритов и излучения. Из-за небольшого размера Миранды на ней вряд ли может долгое время существовать подповерхностный океан, однако толстый слой реголита мог бы улавливать внутреннее тепло спутника и продлить время жизни океана.

Исследователи определили три потенциальных источника, которые могли бы обеспечить спутник достаточным количеством реголита: выбросы от гигантских ударов, плюмовые отложения и материал колец Урана. Данные указывают, что наиболее правдоподобна гипотеза падения вещества с колец Урана из-за синего оттенка спутника и большой пространственной протяженности реголита на его поверхности.

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Если эта гипотеза подтвердится, то Миранда могла сформироваться из материала колец или мигрировать через них на ранних этапах своего существования. Толстый слой реголита мог бы способствовать увеличению геологической активности и формирования венцов — геологических особенностей в виде широких многоугольных колец или овалов. Считается, что венцы образовались в результате диапиров, когда нижний материал вдавливается в более плотные вышележащие породы по разломам или зонам структурной нестабильности.

Однако необходимы дальнейшие исследования, поскольку ученые не могли полностью исключить другие сценарии образования толстого слоя реголита. Одно или несколько столкновений с гигантскими объектами могло также воспроизвести наблюдаемую картину.

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Александр Еникеев
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