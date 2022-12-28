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04:31, 28 декабря 2022Мир

В горах Румынии нашли тело незаконно пересекшего границу украинца

Agerpres: в горах Румынии нашли тело одного из 6 незаконно пересекших границу украинцев

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

В Румынии нашли тело одного из шести граждан Украины, которые незаконно пересекли госграницу и заблудились в горах. Об этом сообщило издание Agerpres.

По словам главы Государственной горно-спасательной службы румынского уезда Марамуреша Дана Бенга, погибшего мужчину обнаружил местный житель.

В воскресенье, 25 декабря, румынские пограничники задержали двух украинцев, которые незаконно пересекли украинско-румынскую границу, и передали их Госпогранслужбе Украины. Задержанные сообщили, что вместе с ними было еще четверо пропавших из их поля зрения мужчин.

Двух из них румынские спасатели обнаружили живыми в понедельник, 26 декабря, на высоте более 1 800 метров с румынской стороны горы Поп Иван Мармаросский. Они были без должной экипировки и теплой одежды.

Еще один украинец получил многочисленные переломы и закрытую черепно-мозговую травму. В последний раз он выходил на связь в понедельник, 26 декабря. Поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее в Одесской области правоохранительные органы раскрыли схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу с Молдавией за вознаграждение в шесть тысяч долларов с человека.

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Марина Совина
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