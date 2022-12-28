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21:31, 28 декабря 2022Мир

В Германии заявили о невозможности поставить на колени экономику России

Deutschlandfunk: Запад не сможет поставить на колени экономику России в 2023 году

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Антироссийские санкции Запада не смогут поставить экономику России на колени в 2023 году, передает немецкое радио Deutschlandfunk.

Автор статьи пишет, что российскую экономику в следующем году, возможно, ожидает небольшой спад, но это не приведет к серьезным проблемам. Он привел в пример прогноз Международного валютного фонда (МВФ), который заявил, что российская экономика сократится в следующем году на 2,3 процента.

«Специалисты Всемирного банка и Deutsche Bank считают, что показатели будут несколько хуже. Но, согласно всем прогнозам, российскую экономику и в следующем году не удастся поставить на колени санкциями», — пишет издание.

По мнению экспертов, одна из причин стойкости экономики РФ — рост мировых цен на нефть и газ. По их словам, Россия может хорошо зарабатывать на меньших объемах экспорта.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал санкции Запада платой за независимость и свободу России. По мнению политика, антироссийские санкции были бы введены в любом случае.

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Марина Совина
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