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06:00, 28 декабря 2022Интернет и СМИ

Свекровь хотела пристыдить невестку с помощью подарка и потерпела неудачу

Женщина рассказала, что свекровь хотела пристыдить ее за лишний вес, подарив весы

Фото: Shutterstock

Пользовательница сайта Reddit с ником u/Canadianingermany поделилась историей о том, как свекровь попыталась пристыдить ее с помощью подарка на Рождество, но в итоге потерпела неудачу. Как уточнила женщина, мать мужа вручила ей весы.

Авторша поста рассказала, что за время пандемии COVID-19 она поправилась примерно на 30 килограммов. С апреле женщина начала активно худеть: занялась физической активностью и практически отказалась от сладкого. Благодаря этому ей удалось за несколько месяцев избавиться от лишнего веса.

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Свекровь не знала, что невестка похудела. На Рождество она захотела пристыдить супругу сына из-за лишних килограммов и подарила ей весы. Увидев, что жена сына уже в хорошей форме, она расстроилась. «Моя месть состоит в том, что к тому времени, когда свекровь подарила мне весы, я уже потеряла лишние килограммы, за которые она собиралась меня пристыдить», — подчеркнула авторша поста.

Один из пользователей посоветовал рассказчице вручить свекрови в ответ антивозрастной крем, книги по психологической самопомощи, а также книги с рецептами для тех, кто хочет похудеть. Другой комментатор предложил невестке передарить свекрови эти весы.

Еще одна читательница призналась, что с ней однажды произошла похожая история. «Моя свекровь пристыдила меня за лишний вес, презентовав мне на Рождество овощечистку. Это был единственный подарок от нее», — написала она.

Ранее мужчина опубликовал в соцсети TikTok историю о том, как он разыграл сына с подарком на Рождество. Он сообщил отпрыску, что случайно отправил Санта-Клаусу список продуктов вместо списка подарков, после чего вручил мальчику бобы, лайм, сыр и консервы из тунца. В итоге, как признался отец, он получил от сына неожиданный ответ: мальчик передарил ему банку с тунцом.

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Олег Давыдов
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