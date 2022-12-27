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06:15, 27 декабря 2022Интернет и СМИ

Отец разыграл сына с подарком на Рождество и получил неожиданный ответ

Блогер thomfoodery рассказал, что разыграл сына на Рождество, подарив ему продукты

Пользователь под ником thomfoodery опубликовал в TikTok два видео с историей о том, как он разыграл сына с подарком на Рождество. В итоге, как признался мужчина, он получил от отпрыска неожиданный ответ.

По словам автора поста, он разыграл ребенка, подарив ему продукты из магазина. «Сказал сыну, что случайно отправил Санта-Клаусу список покупок для супермаркета Tesco вместо списка подарков. Затем я обернул в подарочные упаковки продукты из кухонного шкафа и положил их под елку», — написал отец.

После этого блогер показал реакцию ребенка на подарки. В ролике мальчик развернул первый подарок и увидел, что в нем банка бобов. «Бобы. Ты серьезно?» — спросил он у отца. Затем сын открыл остальные «подарки», среди которых были лайм, сыр и консервированный тунец.

В следующем видео мужчина показал рождественский презент, который ему после розыгрыша вручил сын. Отец показал, что получил от ребенка банку консервированного тунца. «Эта маленькая обезьянка отомстила мне в итоге», — сказал, улыбаясь, мужчина.

Ранее актер, работающий профессиональным Санта-Клаусом рассказал, что получил взятку от шестилетнего ребенка. По словам артиста, мальчик ухмыльнулся в ответ на вопрос о том, хорошо ли он вел себя в этом году, а затем протянул Санта-Клаусу письмо со списком своих желаний, в которое была спрятана пятидолларовая купюра.

Евгения Наумова
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