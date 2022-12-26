Непослушный мальчик захотел получить новогодние подарки и дал взятку Деду Морозу

The Mirror: шестилетний мальчик дал взятку Деду Морозу, чтобы получить новогодние подарки

Мужчина, работающий профессиональным Санта-Клаусом (аналог Деда Мороза в США и Великобритании), получил взятку от непослушного мальчика по имени Энтони вместе со списком новогодних подарков. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина рассказал, что шестилетний ребенок терпеливо ждал в очереди, чтобы встретиться с ним. Когда Энтони подошел к Санта-Клаусу, он запрыгнул к нему на колени, рассказал о подарках, которые хочет получить, и протянул письмо.

Мужчина спросил мальчика, хорошо ли он вел себя в этом году. Ребенок ухмыльнулся, указал на свой список желаний, сказал не беспокоиться о его поведении и вернулся к матери. Любопытство взяло верх, и актер открыл письмо. Внутри он обнаружил список подарков, пятидолларовую купюру (341 рубль) и записку: «Дорогой Санта, спасибо, что принес мне все, что было в моем списке. С любовью, Энтони». «Ребенок дал мне взятку в размере пяти долларов. Я был шокирован и впечатлен одновременно. Я могу только представить, что он натворил...», — поделился эмоциями актер.

Ранее сообщалось, что житель Китая заставил сына извиниться перед соседом за то, что он испортил его машины. Мужчина предложил ребенку самостоятельно выплатить соседу компенсацию.

