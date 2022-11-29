Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
20:12, 29 ноября 2022Из жизни

Отец заставил трехлетнего сына заплатить за поцарапанные машины

В Китае отец заставил сына извиниться перед соседом и заплатить ему за поцарапанные машины

Изображение: Baidu

Житель китайского города Шэньчжэнь, провинция Гуандун, заставил сына извиниться перед соседом за то, что он испортил его машины. Об этом сообщает South China Morning Post.

Трехлетний сын мужчины по фамилии Оуян поцарапал два автомобиля, когда играл на улице с другом с игрушечным пистолетом в руках. Владельцем машин оказался сосед китайца. Он поймал детей, отвел их к Оуяну и сообщил о произошедшем.

Мужчина защищал мальчиков, но признал, что они совершили ошибку. Оуян решил не ругать ребенка, а предложил ему извиниться перед соседом и самостоятельно заплатить ему две тысячи юаней (17 тысяч рублей) в качестве компенсации. «Я надеюсь, таким образом он поймет, что должен платить за свои ошибки», — говорит отец. Он добавил, что его сын довольно прижимистый, так что отдать деньги кому-то для него непросто.

Материалы по теме:
«Нам полгодика, мы кушаем» О происхождении шерентинга — страсти к демонстрации своего ребенка в соцсетях
«Нам полгодика, мы кушаем»О происхождении шерентинга — страсти к демонстрации своего ребенка в соцсетях
27 октября 2015
Многоженец-феминист Как один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
Многоженец-феминистКак один мужчина смог завести пять жен и 25 детей и при этом сохранить любовь в семье?
7 марта 2021

Решение отца научить сына брать ответственность за свои действия вызвало общественный резонанс в социальных сетях. Многие пользователи поблагодарили мужчину за мудрый поступок. «Я считаю, что сын не только осознал свою ошибку, но и вдохновился примером отца», — пишет пользователь сети.

Ранее сообщалось, что в Китае мальчик 66 дней выживал дома один, так как его родители застряли в другом городе в связи с введенным из-за COVID-19 локдауном, и научился готовить по телефону. Мать мальчика рассказала, что родители беспокоились о безопасности сына, но тот убеждал их, что все в порядке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
В НАТО задумались о поставках на Украину систем ПВО Patriot
Психолог раскритиковал поговорку про зайку и лужайку
Стюардесса пригрозила блогеру-инвалиду оружием в самолете и попала на видео
Названы округа Москвы с наибольшим числом сделок с безрисковым жильем
Появились подробности госпитализации Марии Колесниковой
Генпрокуратура подготовила список нарушений для прекращения деятельности СМИ
Ветерану в российском регионе поменяли ветхую квартиру на разрушенную
Названы способы сохранить здоровье зубов в экстремальных условиях
Китайские предприниматели нашли выгоду в «юанизации» России
Медведев заявил о ненужности НАТО для цивилизованного мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.