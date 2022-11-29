Отец заставил трехлетнего сына заплатить за поцарапанные машины

В Китае отец заставил сына извиниться перед соседом и заплатить ему за поцарапанные машины

Житель китайского города Шэньчжэнь, провинция Гуандун, заставил сына извиниться перед соседом за то, что он испортил его машины. Об этом сообщает South China Morning Post.

Трехлетний сын мужчины по фамилии Оуян поцарапал два автомобиля, когда играл на улице с другом с игрушечным пистолетом в руках. Владельцем машин оказался сосед китайца. Он поймал детей, отвел их к Оуяну и сообщил о произошедшем.

Мужчина защищал мальчиков, но признал, что они совершили ошибку. Оуян решил не ругать ребенка, а предложил ему извиниться перед соседом и самостоятельно заплатить ему две тысячи юаней (17 тысяч рублей) в качестве компенсации. «Я надеюсь, таким образом он поймет, что должен платить за свои ошибки», — говорит отец. Он добавил, что его сын довольно прижимистый, так что отдать деньги кому-то для него непросто.

Решение отца научить сына брать ответственность за свои действия вызвало общественный резонанс в социальных сетях. Многие пользователи поблагодарили мужчину за мудрый поступок. «Я считаю, что сын не только осознал свою ошибку, но и вдохновился примером отца», — пишет пользователь сети.

Ранее сообщалось, что в Китае мальчик 66 дней выживал дома один, так как его родители застряли в другом городе в связи с введенным из-за COVID-19 локдауном, и научился готовить по телефону. Мать мальчика рассказала, что родители беспокоились о безопасности сына, но тот убеждал их, что все в порядке.

