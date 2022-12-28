Женщина три года не могла заниматься сексом из-за сильной боли

Писательница Клио Вуд призналась, что три года не могла заниматься сексом из-за боли

Писательница из Великобритании Клио Вуд призналась, что после первых родов три года не могла заниматься сексом из-за сильной боли. Об этом она рассказала в интервью изданию Ok.

В настоящее время у Вуд и ее мужа двое детей, старшей дочери уже восемь лет. Женщина с ужасом вспоминает время, когда она стала матерью в первый раз. По ее признанию, к этой роли она была не готова ни морально, ни физически.

Вуд рассказала, что первые роды были тяжелыми и долгими. Ребенок медленно опускался вниз и не мог преодолеть родовые пути. В итоге девочку вытягивали щипцами, а матери сделали надрез входа во влагалище. Пуповина новорожденной оказалась туго обвита вокруг шеи, поэтому ей сразу же потребовалась реанимация.

После родов психическое состояние Вуд было ужасным. Она боролась с послеродовой депрессией и не могла настроить новый график жизни. Из-за болезненных ощущений женщина избегала секса, поэтому отношения с мужем испортились. В результате семья оказалась на грани распада.

Мне потребовалось три долгих года, чтобы вернуть себе прежнюю силу после того, как у меня родилась первая дочь. Это 1095 дней нечувствия себя, боли и непонимания, как это исправить. Меня не покидало ощущение, что муж находится в другой стране, куда я не могу добраться Клио Вуд писательница

Медицинское обследование, в том числе УЗИ, не показало отклонений в состоянии здоровья женщины. Лишь год спустя специалист по женскому здоровью, к которой обратилась Вуд, заподозрила, что проблемы могут быть связаны с родовыми вагинальными рубцами и узким влагалищем. Писательница также осознала, что часть проблем была связана с неправильным выполнением упражнений Кегеля. К тому же из-за постоянного стресса все ее тело было в постоянном напряжении.

Как и всем матерям, мне нужно было о многом подумать, я была истощена. Организм постоянно находится в режиме «бей или беги». В жизни молодых матерей нет места для спокойствия и заботы о собственной нервной системе. Даже сейчас, после многих лет реабилитации, мне трудно расслабить мышцы и тело, особенно тазовое дно Клио Вуд писательница

В конце концов Вуд удалось решить все свои проблемы. Отношения с мужем наладились, и сейчас, по ее словам, они счастливее, чем когда-либо. Однако писательницу до сих пор возмущает, что молодым матерям не рассказывают, как справиться со сложностями, которые ждут их после родов.

Ранее психотерапевт Чейз Кассин объяснил причину внезапной тошноты после секса. Он пояснил, что тошнить после интимной близости может из-за стресса и аллергии на сперму.