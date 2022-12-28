Грабитель напал на продавца секс-шопа ради восьми тысяч рублей из кассы

В Мытищах неизвестный напал на продавца секс-шопа и забрал почти 8 тысяч из кассы и серьгу

В центре Мытищ неизвестный ограбил секс-шоп. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина зашел в магазин на Новомытищинском проспекте и напал на продавца. Он похитил из кассы почти восемь тысяч рублей и забрал у сотрудницы золотую серьгу, уточняет Telegram-канал 112.

Полицейские выехали на место происшествия. Они устанавливают личность и ищут нападавшего. Состояние пострадавшей неизвестно.

Ранее стало известно, что в Тольятти четверо мужчин украли из секс-шопа вибраторы и БДСМ-набор из кожи.

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