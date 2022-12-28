Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:07, 28 декабря 2022Силовые структуры

Грабитель напал на продавца секс-шопа ради восьми тысяч рублей из кассы

В Мытищах неизвестный напал на продавца секс-шопа и забрал почти 8 тысяч из кассы и серьгу

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В центре Мытищ неизвестный ограбил секс-шоп. Об этом в среду, 28 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина зашел в магазин на Новомытищинском проспекте и напал на продавца. Он похитил из кассы почти восемь тысяч рублей и забрал у сотрудницы золотую серьгу, уточняет Telegram-канал 112.

Полицейские выехали на место происшествия. Они устанавливают личность и ищут нападавшего. Состояние пострадавшей неизвестно.

Ранее стало известно, что в Тольятти четверо мужчин украли из секс-шопа вибраторы и БДСМ-набор из кожи.
.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Власова
Обсудить
Последние новости
Устроивший стрельбу в пермском вузе Тимур Бекмансуров получил пожизненный срок
Создан смартфон с рекордной зарядкой
Москвичи бросились сдавать квартиры
Грабитель напал на продавца секс-шопа ради восьми тысяч рублей из кассы
Ведущий «Дома-2» рассказал об операции на позвоночник
Назван лучший арбитр чемпионата мира по футболу в Катаре
Зеленский назвал главную цель противостояния с Россией
Модель с лицом Пенелопы Крус осталась с внешностью Дональда Дака из-за филлеров
Ким Кардашьян рассказала о «чертовски тяжелом» воспитании детей с Канье Уэстом
Зеленский назвал Украину лидером свободного мира
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.