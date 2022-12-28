В Швеции предупредили о значительном росте цен на нефть после решения России

Аналитик Копфер: В Швеции ожидают значительный рост цен на нефть после ответных мер России

Аналитик банка Handelsbanken Кристиан Копфер предупредил о значительном росте цен на нефть в Швеции после решения России запретить ее поставки в недружественные страны. Таким прогнозом он поделился в эфире телеканала SVT.

«Я думаю, что нам придется и дальше жить со значительно более высокими ценами, чем мы привыкли», — высказался Копфер.

Телеканал напомнил, что на изменение стоимости топлива в Швеции влияют два фактора: курс кроны к доллару и базовая цена на сырье.

Накануне Россия ввела ответные меры на установление западными странами потолка цен на нефть. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин — мера вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года.

Согласно указу, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах прописывается предельная цена топлива.

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель вступил в силу 5 декабря. Его подержали страны G7, Евросоюз, Австралия и США.