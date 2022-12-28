Российские войска уничтожили склад с техникой ВСУ в Запорожье

Спикер МО Конашенков заявил, что ВС России уничтожили склад ВСУ в Запорожской области

Российские войска нанесли удар по складу с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ), склад был уничтожен. Об этом сообщил журналистам официальный спикер Минобороны (МО) генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что склад был расположен в районе Гуляйполя Запорожской области.

Кроме того, по заявлению Конашенкова, Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по пяти пунктам управления ВСУ в районе населенных пунктов Двуречная Харьковской области, а также Ямполовка, Кирово, Артемово и Новоселка Донецкой Народной Республики.

Всего, по словам представителя оборонного ведомства, ударам российских войск подверглись 97 районов скопления живой силы и техники противника.

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Помимо украинских регионов, сирены воздушной тревоги прозвучали на подконтрольных Киеву территориях Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.