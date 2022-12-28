Россиян предупредили о слежке в Telegram и WhatsApp

Киберспециалист Степанов заявил об угрозе слежки за пользователями Telegram и WhatsApp

Пользователи мессенджеров могут стать жертвами слежки. Об этой угрозе предупредил руководитель направления Центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграции Валерий Степанов в беседе с агентством «Прайм».

По словам Степанова, с помощью функции «Найти людей рядом» в Telegram хакеры написали скрипт, который позволяет определять точное местоположение людей. C помощью WhatsApp злоумышленники аналогично могут собрать о пользователе большой объем информации, заявил он.

Также мошенники могут рассылать спам и ботов для сбора информации о местоположении смартфона, а также кражи банковских данных, предупредил киберэксперт. Специалист посоветовал использовать геолокацию только по необходимости и включить двухфакторную аутентификацию.

Ранее старший специалист Центра цифровой экспертизы Роскачества по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузменко предупредил, что устаревшие устройства могут быть более уязвимым для взлома.