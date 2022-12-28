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14:02, 28 декабря 2022Россия

Мурашко заявил об 1,8 миллиона заболевших гриппом в России за неделю

Глава Минздрава Мурашко заявил, что в РФ за неделю выявили почти 1,8 млн случаев гриппа
Михаил Мурашко

Михаил Мурашко. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

За последнюю неделю в России выявили почти 1,8 миллиона случаев гриппа. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

Министр отметил, что в стране все еще растет заболеваемость, медики продолжают выявлять и случаи коронавируса.

«Пока еще подъем заболеваемости есть, продолжается, и более 120 тыс. пациентов (...) сегодня болеют в острой фазе новой коронавирусной инфекцией, за неделю почти 1,8 млн человек заболели гриппом, приводит агентство слова Мурашко.

При этом Мурашко отметил, что ситуация с вирусными заболеваниями в России постепенно стабилизируется.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о серьезных осложнениях свиного гриппа. Глава службы Анна Попова отметила, что разновидность гриппа H1N1 стала очень заразной

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Марк Леонов
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