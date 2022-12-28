В Роспотребнадзоре предупредили о серьезных осложнениях свиного гриппа
Свиной грипп дает серьезные осложнения, поэтому российским гражданам следует себя поберечь, чтобы не заболеть, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит РИА Новости в среду, 28 декабря.
Попова напомнила, что разновидность гриппа H1N1 стала очень заразной. Она призвала россиян сразу же обращаться к врачам при недомогании и упадке сил. «Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться», — сказала глава Роспотребнадзора.
Отечественные вакцины против гриппа работают — свыше 98 процентов заболевших в России не делали прививки, подчеркнула главный санитарный врач страны.
27 декабря в службе сообщили, что свиной грипп выявили во всех регионах России. При этом, по данным Роспотребнадзора, за семь дней показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по России снизился на семь процентов. Общее число заразившихся этими инфекциями достигло 1,7 миллиона человек.
Ранее министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко рассказал о смерти от гриппа двух жителей региона. По его словам, эпидпорог заболеваемости ОРВИ в субъекте превышена на 200 процентов. 70 процентов заболевших — дети, указал Бойченко.