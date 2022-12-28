В Роспотребнадзоре предупредили о серьезных осложнениях свиного гриппа

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что свиной грипп дает серьезные осложнения

Свиной грипп дает серьезные осложнения, поэтому российским гражданам следует себя поберечь, чтобы не заболеть, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Ее слова приводит РИА Новости в среду, 28 декабря.

Попова напомнила, что разновидность гриппа H1N1 стала очень заразной. Она призвала россиян сразу же обращаться к врачам при недомогании и упадке сил. «Коварный грипп, и осложнения дает очень серьезные, и может стремительно развиваться», — сказала глава Роспотребнадзора.

Отечественные вакцины против гриппа работают — свыше 98 процентов заболевших в России не делали прививки, подчеркнула главный санитарный врач страны.

27 декабря в службе сообщили, что свиной грипп выявили во всех регионах России. При этом, по данным Роспотребнадзора, за семь дней показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по России снизился на семь процентов. Общее число заразившихся этими инфекциями достигло 1,7 миллиона человек.

Ранее министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко рассказал о смерти от гриппа двух жителей региона. По его словам, эпидпорог заболеваемости ОРВИ в субъекте превышена на 200 процентов. 70 процентов заболевших — дети, указал Бойченко.