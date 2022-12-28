На Украине начали сносить памятник Екатерине Второй

«Думская»: в центре Одесса начали демонтаж памятника Екатерине Второй

В Одессе начали сносить памятник Екатерине Второй, который был поставлен в 2007 году. Об этом сообщает украинское издание «Думская».

Уточняется, что демонтаж монумента осуществляют на одноименной площади в центре города, для чего перекрыли движение транспорта. Коммунальщики начали разбирать недавно возведенный вокруг памятника саркофаг.

Отмечается, что на месте находится много охраны.