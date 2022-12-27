Власти Черновцов заявили о демонтаже бюста Пушкина с фасада театра

В украинском городе Черновцы с фасада театра демонтировали бюст поэта Пушкина

В украинском городе Черновцы демонтировали бюст Александра Пушкина с фасада Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на местных властей.

В областном совете заявили, что после демонтажа гипсовый бюст поэта поместят в складское помещение театра.

23 декабря мэр Черновцов Роман Кличук отчитался о демонтаже последнего в городе памятника Александру Пушкину. Градоначальник назвал Пушкина великим русским поэтом, взяв фразу в кавычки. На опубликованном им ролике можно было увидеть, что памятник разрезан на несколько частей, а рабочие отделяют его от постамента.

Комментируя демонтаж монументов на Украине, зампред Совбеза России Дмитрий Медведев вспомнил цитату из произведения Михаила Булгакова «Белая гвардия». Он предположил, что теперь в республике будут ставить памятники гетманам.