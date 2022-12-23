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18:48, 23 декабря 2022Бывший СССР

Власти Черновцов заявили о демонтаже последнего памятника Пушкину

Мэр Черновцов Кличук заявил, что в городе демонтировали последний памятник поэту Пушкину

Фото: Shutterstock

Последний памятник поэту Александру Пушкину демонтировали в украинском городе Черновцы. Об этом заявил в Telegram мэр города Роман Кличук.

В публикации представитель власти назвал Пушкина великим русским поэтом, однако взял эту фразу в кавычки. На опубликованном мэром ролике можно увидеть, что памятник разрезан на несколько частей, а также как рабочие отделяют его от постамента, обмотав тросами.

17 ноября в Черновцах демонтировали первый памятник Пушкину. Уточняется, что в городе находились два монумента поэту. Как сообщалось, второй был в очереди на снос. Аналогичная ситуация сложилась в Харькове. Бюст Пушкина отправили на ответственное хранение, а его дальнейшую судьбу решат жители города.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о сносе монументов на Украине, вспомнил цитату из произведения Михаила Булгакова «Белая гвардия». Он предположил, что теперь в республике будут ставить памятники гетманам: «Я б вашего гетмана, — кричал старший Турбин, — за устройство этой миленькой Украины повесил бы первым!»

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Кристина Есикова
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