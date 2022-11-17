Еще в одном украинском городе демонтировали памятник Пушкину

В западноукраинских Черновцах демонтировали памятник Пушкину

В западноукраинском городе Черновцы демонтировали памятник Александру Пушкину. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Черновцы».

Уточняется, что в городе были два памятника классику русской литературы. «Второй — в очереди на снос».

Ранее в Харькове демонтировали памятник Пушкину, который установили в 1904 году. Уточняется, что бюст поэта отправили на ответственное хранение. Его дальнейшую судьбу решат жители города.

Также сообщалось, что во время сноса памятника Пушкину в Житомире бюст поэта убил украинца. Изваяние случайно уронили на голову активиста во время демонтажа.

