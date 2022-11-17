Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:12, 17 ноября 2022Бывший СССР

Еще в одном украинском городе демонтировали памятник Пушкину

В западноукраинских Черновцах демонтировали памятник Пушкину
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В западноукраинском городе Черновцы демонтировали памятник Александру Пушкину. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Черновцы».

Уточняется, что в городе были два памятника классику русской литературы. «Второй — в очереди на снос».

Ранее в Харькове демонтировали памятник Пушкину, который установили в 1904 году. Уточняется, что бюст поэта отправили на ответственное хранение. Его дальнейшую судьбу решат жители города.

Также сообщалось, что во время сноса памятника Пушкину в Житомире бюст поэта убил украинца. Изваяние случайно уронили на голову активиста во время демонтажа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байдена сочли хорошим заместителем Зеленского
В СПЧ заявили о недоверии к вердикту суда по MH17
Приговор по делу о крушении рейса MH17 удовлетворил прокуратуру Нидерландов
Еще в одном украинском городе демонтировали памятник Пушкину
Кремль прокомментировал удары по инфраструктуре Украины
Назван лучший защитник в истории футбола
Одесские власти заявили о крайне сложной ситуации с энергоснабжением
Определены самые популярные у москвичей профессии
В Германии заявили об опасности деиндустриализации
Американский политолог объяснил действия России расширением НАТО
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.