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19:31, 9 ноября 2022Бывший СССР

В Харькове демонтировали памятник Пушкину

В Харькове демонтировали памятник Пушкину, установленный в центре города в 1904 году

Фото: Telegram-канал «Харківська міська рада»

В центре украинского Харькова демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину, установленный в 1904 году, сообщается в Telegram-канале городского совета.

«В городском совете понимают чувства харьковчан, которые не желают видеть в своем городе русские топонимы, и разделяют их желание переосмыслить культурную и историческую среду города», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что бюст поэта отправлен на «ответственное хранение». Дальнейшую судьбу памятника решат жители города. «Его дальнейшая судьба — будет ли он храниться в музее или найдется ему другое место в культурном и историческом пространстве Харькова — будут решать харьковчане», — сказано в сообщении.

«Один из вариантов такого переосмысления — бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, ведь более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения», — добавили в городском совете.

Ранее в Ужгороде снесли памятник «Украина — освободителям», установленный в честь советских солдат и входящий в список культурного наследия страны. На его месте установят другой монумент.

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Варвара Кошечкина
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