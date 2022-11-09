В Харькове демонтировали памятник Пушкину, установленный в центре города в 1904 году

В центре украинского Харькова демонтировали памятник классику русской литературы Александру Пушкину, установленный в 1904 году, сообщается в Telegram-канале городского совета.

«В городском совете понимают чувства харьковчан, которые не желают видеть в своем городе русские топонимы, и разделяют их желание переосмыслить культурную и историческую среду города», — подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что бюст поэта отправлен на «ответственное хранение». Дальнейшую судьбу памятника решат жители города. «Его дальнейшая судьба — будет ли он храниться в музее или найдется ему другое место в культурном и историческом пространстве Харькова — будут решать харьковчане», — сказано в сообщении.

«Один из вариантов такого переосмысления — бюст Пушкина может стать частью экспозиции, посвященной украинскому национально-освободительному движению, ведь более ста лет назад, еще перед революцией 1917 года, его собирались снести активисты этого движения», — добавили в городском совете.

Ранее в Ужгороде снесли памятник «Украина — освободителям», установленный в честь советских солдат и входящий в список культурного наследия страны. На его месте установят другой монумент.