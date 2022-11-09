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13:31, 9 ноября 2022Бывший СССР

На Украине снесли памятник советским солдатам

Власти Закарпатской области заявили о сносе памятника советским солдатам в Ужгороде

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

В Ужгороде снесли памятник «Украина — освободителям», установленный в честь советских солдат и входящий в список культурного наследия страны. Об этом заявил глава областной администрации Закарпатской области Виктор Микита, его слова приводит ТАСС.

«Памятник в Ужгороде возле украинско-словацкой границы... Все!» — сообщил он.

Как утверждает Микита, на его месте установят другой монумент, в настоящее время собирается группа экспертов, которая разработает новую концепцию.

6 ноября в Одессе сотрудники подрядной организации приготовились демонтировать памятник российской императрице Екатерине II, вокруг которого поставили ограждение из фанерных щитов, а саму скульптуру закрыли черным полотном. Мэр города Геннадий Труханов заявил, что большинство горожан проголосовали за снесение монумента. Ранее скульптуру осквернили вандалы, надев на голову монумента красный колпак, а к руке привязав виселицу.

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Кристина Есикова
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